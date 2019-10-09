Niegan amparo a Ancira

Un juez federal le negó al dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, quien se encuentra detenido en España, un amparo contra el bloqueo de sus cuentas bancarias.

El juez Cuarto de Distrito en materia Administrativa Juan Pablo Gómez Fierro, emitió el fallo al argumentar que se actualiza una causa de improcedencia indudable.

“Agréguese a los autos el escrito de cuenta, a través del cual desahoga los requerimientos formulados en autos... debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida, ya que -como se explicará más adelante- se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable”.

Alonso Ancira enfrenta en México una orden de captura por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además, las autoridades lo acusan de estar vinculado en la compraventa de la empresa Agronitrogenados que adquirió Pemex a un precio 10 veces superior a su valor, cuando Emilio Lozoya Austin era el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien en la actualidad es prófugo de la justicia.

Esta es la segunda ocasión que intenta liberar su dinero. En julio, el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa le negó al empresario mexicano Alonso Ancira una suspensión definitiva contra el bloqueo de sus cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda.

En ese entonces de acuerdo con el juez, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) investigaba al presidente ejecutivo de Altos Hornos de México (AHMSA), por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el embargo de las cuentas procedía de una petición internacional.