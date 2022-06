Niegan malos tratos a alumnos de la 39

Niegan que maestros de la Secundaria Técnica 39 "Jaime Torres Bodet" tengan malos tratos hacia todas las alumnas, señalaron que fue un solo caso en el que la joven se salió sin permiso del salón de clases y fue regañada por el trabajador.

Mediante redes sociales señalaron al maestro Gilberto de la Fuente de negar permisos para ir al baño, toda vez que las estudiantes ya entraron en la etapa de la adolescencia y tienen necesidades diferentes a la de los varones.

Así mismo, también se mencionó al profesor Jesús Calvillo de dar tiempos muy cortos para que los alumnos vayan a los sanitarios para hacer sus necesidades básicas.

"A veces ya no aguantan la necesidad de ir y varias chicas se salen sin permiso del salón, pero son cosas urgentes de cualquier ser humano".

El director Ricardo Ledezma Villarreal indicó que el caso fue atendido el mismo día con los padres de familia y también se dialogó con el maestro, señaló que es mentira que no se permita a los estudiantes el salir a los sanitarios.

"Hicieron el caso muy generalizado y no es así, también es mentira que no se les permita a los que llegan tarde el no salir al receso, ya que hasta los maestros se han quedado a trabajar con ellos en el aula cuando tienen un espacio libre".