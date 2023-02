Niegan prorroga a presunto homicida de Roberto Misael

Rechaza juez penal prorroga de plazo de investigación por el delito de homicidio calificado cometido el pasado mes de mayo del año 2022 en el municipio de Castaños, hechos donde Roberto Misael Morales Nandin, fue asesinado en el patio de su vivienda en la colonia California de Castaños.

La tarde de este viernes se celebró una audiencia de prórroga, donde la defensa de Josué "N" presunto asesino de Roberto Misael, requería de un plazo de un mes más como prórroga para el proceso de investigación, sin embargo fue rechazado por el juez y en los siguientes tres días, se dictara de nueva cuenta otra fecha de audiencia de continuación.

El pasado 7 mayo del año 2022 el ex funcionario municipal y abogado litigante Josué "N" asesino a balazos a un mecánico en Castaños.

Josué N arribó al domicilio de Roberto quien se desempeñaba como mecánico presuntamente Josué llevaba armas de fuego y al momento de discutir con Roberto dispara contra el

A nueve meses de la muerte de Roberto, ha sido lento el proceso, aun cuando existen todos los agravantes y testigos informó para Periódico la Voz, Ady Rodríguez Flores viuda de Roberto.

"La ley siempre protege al delincuente, porque defiende mucho sus derechos cuando las pruebas ahí están. Sigo pidiendo justicia, que pague por el delito que cometió"

" A mí me interesa que pague con cárcel, porque aunque me de todo el dinero que él pueda, o quiera, la vida de mi esposo no me lo va a regresar, ni las lágrimas me va a pagar lo que han llorado mis hijos" Indicó.

Destacó que aun cuando existen las pruebas en contra de Josué "N" continúan alargando el proceso, por lo que considera que la ley defiende los derechos del delincuente.

"Estaba dentro de mi casa, llego saco sus armas las mostro y no se en que momento él decidió quitarle la vida a mi esposo, habían otros dos amigos ahí, que son testigos del hecho él se quedó ahí, busque a la policía, paramédicos, busque a la cruz roja, llegaron después de muchísimo tiempo, el muchacho no se fue porque nosotros lo detuvimos, y llego la policía al lugar de los hechos y estaban las armas" finalizó.