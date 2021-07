Niegan surja tercera dosis de Pfizer

Coahuila

Quienes se aplicaron dos, están protegidos, aseguran autoridades de salud

No habrá una tercera aplicación de dosis de Pfizer para la población en general, con las dos dosis que recibieron es suficiente para estar protegidas ante el Covid-19, sin embargo la Jurisdicción Sanitaria 04 esperara indicaciones de la Secretaría de Salud en caso que haya alguna actualización.

Recientemente la empresa Pfizer anunció que solicitaría la autorización de Estados Unidos para una tercera dosis de su vacuna, otra inyección en 12 meses podría aumentar drásticamente la inmunidad y tal vez ayudar a protegerse de la última y preocupante variante delta.

Al respecto, el titular jurisdiccional Faustino Aguilar Arocha, indicó que no se necesita una tercera dosis, pero eso se sigue viendo y valorando por los científicos, y se esperan indicaciones por parte de la Secretaría de Salud estatal y federal, en caso de que proceda lo mismo en México.

"Hasta ahora todo indica que con dos dosis es suficiente para la protección de las personas, haciendo la aclaración que no protege al cien por ciento, sobre todo si las personas ya no se cuidan como antes, se confían en que por tener a vacuna ya no les dará Covid-19 y no es así".

Investigaciones de varios países muestran que la inyección de Pfizer y otras vacunas ampliamente utilizadas ofrecen una fuerte protección contra la variante delta altamente contagiosa, que se está extendiendo rápidamente por todo el mundo y ahora representa la mayoría de las nuevas infecciones en los el país vecino.