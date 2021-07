Niegan variante Delta en niños

Niegan que niños se hayan contagiado de la variante delta del Covid-19 en el municipio de San Buenaventura, la Secretaría de Salud pidió a la población el evitar la desinformación, dijo que no hay una alerta entre el sector salud pero si una preocupación ante el alza de contagios de la variante ya conocida.

De forma anónima los trabajadores de las Clínicas 10 y 51 de San Buenaventura dieron a conocer que estaban en alerta por el rebrote de Covid-19, el cual temían que fuera la variación Delta en la población ya que en la semana se presentaron más de 25 casos positivos, entre ellos niños y adultos .

Al respecto, Faustino Aguilar Arocha titular de la Jurisdicción Sanitaria 04, indicó que no hay reporte oficial de casos positivos en menores de edad, pero si un aumento de casos en adultos y esto se debe a la gran movilidad que hay en la región centro, sobre todo desde el término del ciclo escolar 2020-2021.

"No hay alarma pero si preocupación", señaló el doctor porque se tiene miedo de regresar a la misma situación de diciembre y enero, las personas deben tener mayor cuidado al salir de sus hogares.

"Han sido 21 casos pero no de niños, que no se espanten ni asusten a la población, no tenemos ninguna variante como la delta, son infecciones que están pasando. SI se están contagiando porque se están relajando las medidas de seguridad y protección".