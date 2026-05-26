Accidente escolar: niña de 9 años se lesiona en clase

Una niña de 9 años resultó lesionada al incrustarse un lápiz en la pierna mientras se encontraba en el salón de clases de la escuela Suzanne Lou Pape, lo que derivó en una intervención quirúrgica.

Su madre, Cinthia García, pidió a las autoridades educativas reforzar los protocolos de actuación ante emergencias.

De acuerdo con el testimonio de la madre, el incidente ocurrió minutos antes de la salida, cuando la menor —Lía Peña, alumna de tercer grado— sufrió una caída al interior del aula.

La versión de la niña señala que pudo haberse tropezado con una escoba o una mochila, lo que provocó que cayera sobre un lápiz que se encontraba en el suelo.

Tras el accidente, personal del plantel se comunicó con la familia para solicitar su presencia, sin embargo, no se solicitó una ambulancia en ese momento.

Fue la propia familia quien trasladó a la menor para recibir atención médica, donde se le realizaron estudios como radiografías y ultrasonidos.

Los resultados mostraron que el lápiz se había incrustado casi por completo en la pierna izquierda, debajo de la rodilla, alcanzando una vena, aunque sin comprometer estructuras de gravedad.

La niña fue sometida a una cirugía para extraer el objeto, realizar una limpieza profunda y suturar la herida con cuatro puntos.

Cinthia García reconoció la atención y seguimiento por parte de la escuela, pero consideró que, debido a la gravedad del caso, debió activarse un protocolo de emergencia más inmediato.

"Si la situación lo requería, se debió llamar primero a una ambulancia y después a nosotros como padres", expresó.

La madre señaló que este tipo de incidentes deben servir para revisar y fortalecer los protocolos en los planteles educativos, con el fin de garantizar una atención oportuna y evitar complicaciones mayores.

Actualmente, la menor se encuentra estable y en recuperación, mientras la familia espera que lo ocurrido contribuya a mejorar las medidas de seguridad y respuesta en las escuelas.