Llegada de Nuevos Mandos Refuerza Seguridad en Coahuila

Experiencia y resultados de nuevos mandos reforzará seguridad en el norte de Coahuila.

El fortalecimiento de la Policía Estatal de Coahuila en la Región Norte de la llegada de nuevos mandos cuentan con el apoyo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como del Fiscal General del Estado Federico Fernández Montañez.

A su vez, tienen la confianza del Secretario de Seguridad Pública, Hugo Eduardo Gutiérrez y del Sub Secretario de Operación Policial, Héctor Flores.

Con la llegada de Jordan Espino Guzmán al Mando Regional de la Policía Estatal en la Región Norte de Coahuila, llega un mando con experiencia militar y con excelentes resultados como ex integrante del Grupo de Reacción Sureste y Director de la Policía Municipal de Saltillo.

Su experiencia militar lo llevó a recorrer el país por más de seis años como parte de los Grupos Aeromoviles de las Fuerzas Especiales (GAFE).

Su entrenamiento y trabajo del Ejército Mexicano lo llevó seis años a la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Dentro de su trayectoria destaca el haber sido parte de los mandos del Grupo de Reacción Sureste, a quienes les tocó enfrentar años difíciles contra grupos de la delincuencia organizada.

Como parte de la actual Policía Municipal de Saltillo su capacidad en organización y estrategia la operó desde el 2018, siendo nombrado Director de ella desde el 2023, teniendo como resultado Saltillo la capital más segura del país.

Jordan Espino cuenta con más de 20 cursos y diplomados en armas tácticas, estrategias de seguridad, herramientas de inteligencia, combate urbano y operaciones de intervención, grupos tácticos y de operaciones con capacidad de fuerza avanzada.

Su llegada refuerza la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México.

Por su parte, la llegada del Comandante Andrés Torres Padilla, quien apoyará en labores de reforzar la seguridad a través de los grupos tácticos de reacción especial, fortalecerá el trabajo con los sistemas de inteligencia.

Torres Padilla tiene formación de grupos especiales de reacción, sistemas de inteligencia.

Su experiencia data desde trabajar en la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Policía Estatal de Coahuila en el campo de investigación e inteligencia, así como su paso como Director del Grupo Reacción Torreón.

Con estos cambios, también se fortalecerá la cercanía con la sociedad, grupos empresariales y diversos sectores.