Niños víctimas de la padres violentos

MONCLOVA., COAH.-Comúnmente se asocia el término violencia en contra de los menores es asociado a los malos tratos, los gritos, los regaños y las palabras hirientes, pero hoy en día muchos pequeños viven la violencia física desde adentro de su hogar, lo cual marca su vida y provoca que este comportamiento se repita generación tras generación.

El cansancio, las obligaciones, el estrés y las adicciones son los causantes más comunes de la violencia física o psicológica en contra de los más pequeños, pues los padres de familia suelen perder el control con mucha facilidad cuando se ven presionados o molestos por alguna situación, desquitando su ira con los más pequeños del hogar.

No solo se marca la vida de un niño con palabras hirientes, sino también con golpes, violencia verbal, desamor y actitudes que los llevan a pensar que no los quieren o que era preferible no haber nacido, sin embargo en muchos de los casos estas actitudes llevan incluso a causar heridas o provocar la muerte de los pequeños, esto sin tener la culpa de las actitudes que sus padres presentan y sobre todo del porque son causadas, dijo la psicóloga Samantha Daniel.

Desafortunadamente un alto porcentaje de padres violentos lo repinten el patrón vivido en s infancia pero eso no es una justificación para menospreciar, maltratar o sobajar a un niño, siendo situaciones cada vez más graves las que se viven con los menores.

"Es importante salvar a los niños de la violencia que se vive dentro y fuera del hogar, es lamentable ver como cada vez existen más casos de padres que ejercen violencia a sus hijos por más pequeños que estos sean, lo cual no es más que el reflejo de la mala vida que ellos como adultos llevaron desde niños, la cual los lleva a pensar que este comportamiento es totalmente normal y que lo pueden repetir por tener ellos el poder de ser papá o mamá".

Mencionó que en el caso de las madres que violentan a sus hijos, en muchos de los casos es una víctima que se convierte en victimario como medida de desahogo a la violencia recibida, por desgracia esta situación no puede ser controlada y todos los miembros de la familia resultan afectados si esto no se denuncia.