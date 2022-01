No alcanzó la pensión a los adultos mayores

Las pensiones de los adultos mayores se vieron rebasadas por los incrementos que se dieron en los productos de la canasta básica, por lo que se pide al Gobierno Federal que se autorice un aumento acorde a la inflación, aunque para sobrellevar todos los incrementos, se requiere de un 40 o un 50 por ciento.

El día de ayer se realizó el pago de las pensiones correspondientes al mes de enero por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin que se registrara ningún problema en el cobro de la prestación.

Raúl Pérez Pérez, Presidente de la Asociación de Pensionados y Jubilados del IMSS, indicó que el pago se realizó conforme a lo establecido por el instituto, recibiendo el pago los miles de adultos mayores de la región.

En esta emisión aún no se refleja el aumento a las pensiones, el cual se establece durante este mes y se aplica a partir de febrero.

En relación a esto, el representante de los pensionados, señaló que es necesario que se dé un aumento de acuerdo a la inflación, al mencionar que las pensiones fueron sepultadas por los incrementos que se dieron durante el 2021, tanto en servicios, combustibles, y productos de la canasta básica.

Mencionó que gran parte de los pensionados reciben la cuantía mínima de 3 mil 500 pesos al mes, por lo que no les alcanza ni siquiera para cubrir lo básico en sus hogares, enfrentándose a una crisis.

Así mismo se enfrentan al problema de las carencias en el Seguro Social, por lo que al acudir para recibir alguna atención médica, no se cuenta con medicamentos, ni especialistas, pero no se cuenta con los recursos para una atención particular.

Señaló que esperan que el incremento que se dará supere la inflación, aunque dijo que para mejorar la calidad de los pensionados debería ser de entre un 40 y 50 por ciento, para recibir pensiones dignas.