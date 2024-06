"En Monclova 'no aplica' el delito de "Abogados, Patronos y Litigantes", denuncia afectado

MONCLOVA, COAH.- La búsqueda de pago de una comisión por la venta de aun avión, llevó a un piloto a enfrentarse primero a la falta de ética de un abogado que sin avisarle, nunca dio trámite a su caso constituyéndose en el delito de Patronos y Litigantes, que ahora el Ministerio Público no quiere sancionar.

Moisés Arturo Hernández Moya, relató que recurrió al abogado Héctor Javier Liñán, para asignarle el caso de una demanda por incumplimiento de pago de una comisión por la venta de un avión, caso que fue aceptado y que a lo largo de 8 meses, no hubo ningún tipo de avance.

Indicó que se acordó el pago de una comisión del 30% posterior a ganar el caso, pero luego de aportar documentos de prueba, y firmarle un poder como representante legal ante notario, pasaron 8 largos meses, en los que solo perdió su tiempo.

"Liñán nunca me atendió con eficacia, incumplió la mayoría de las citas acordadas, haciéndome pasar mucha frustración y entorpeciendo mi derecho a la justicia", explicó.

Comentó que varias veces solicitó a otro abogado del despacho de Liñán que avanzara en la demanda, sin respuesta, hasta que finalmente luego de paso de 8 meses, se percata que la demanda ni siquiera había sido presentada.

"Solicité toda mi documentación y demoraron todavía un mes más porque traían extraviada mis pruebas, situación que complicó mi proceso de demanda de justicia", manifestó.

Explicó que, entorpecer su demanda de justicia se tipifica como Delitos de "Abogados, Patronos y Litigantes", en el que se establecen sanciones por abandonar la defensa de un cliente o negocio sin motivo justificado y causando daño, engaño y traición, demora maliciosa o dolosa, robándole importante tiempo y confianza en su búsqueda por recobrar la comisión por la venta de un avión.

Cabe señalar que el largo peregrinar de Moisés Arturo, no termina, ya que el pasado 22 de enero del 2024, acudió ante la Unidad de Atención a Víctimas para interponer y ratificar su denuncia, y a más de 4 meses de esto, el presunto responsable no ha sido ni siquiera citado a comparecer.

"Desde el 22 de enero que me sellaron de recibido la demanda, hasta el día de hoy, no ha pasado nada con mi denuncia, también, como víctima de la comisión de un delito, solicité apoyo médico y psicológico de urgencia, así como asistencia jurídica a través de un defensor de oficio, servicios que me han sido negados inexplicablemente", manifestó.

Comentó que son facultades y deberes del Ministerio Público investigar los hechos puestos en su conocimiento como posiblemente constitutivos de delito y en su caso preparar la acción penal durante la averiguación previa, pero en este caso y a pesar de estar a escasas cuadras del despacho del abogado, ni siquiera ha sido notificado.

Según la explicación que le ha dado la licenciada "Nohemí", como solo se identifica la responsable de recibirle la denuncia, el Delito de "Abogados, Patronos y Litigantes", no aplica en Monclova, por lo tanto, "siguen analizando el caso".

Hizo un exhorto a las autoridades encargadas de la procuración de justicia para respetar la Ley General de Víctimas y apegarse a los derechos de los ofendidos, asegurando que no descansará hasta que se atienda su caso.

"Todo comenzó por una simple demanda de pago de un compromiso comercial, a pasar por la afectación que me causó un abogado y la inacción de las autoridades encargadas de procurar justicia y defender a las víctimas de un delito, puntualizó.