No aumentan ventas por el Día del Padre

Se esperan bajas ventas por el Día del Padre de hasta un 20 por ciento, la Cámara Nacional del Comercio (CANACO) señaló que aunque es poco sí representa un apoyo para los comerciantes ante la crisis económica.

El presidente de la cámara, Arturo Valdés Pérez mencionó que normalmente no se incrementa la venta de los productos o servicios durante esta celebración, a comparación de los que se registra cuando es Día de la Mamá donde todas las personas se preparan con regalos o reservaciones a comer o cenar.

“Este año tuvimos un incremento de ventas del 50 por ciento en el Día de la Madre, sobre todo en restaurantes, electrodomésticos y flores, pero en el Día del Padre de mañana domingo, solo esperamos un aumento del 20 por ciento y no en muchos sectores”.

Señaló que la mayoría de las familias optan por solo hacer una carnita asada con bebidas con tal de tener una sana convivencia, por lo que las carnicerías y depósitos serán los más beneficiados, mientras que el resto que son zapaterías, boutiques y más, tendrán un impacto mínimo.

Sin embargo, el aumento de ventas es algo que agradecen los comerciantes ante la época de crisis económica que se vive con el tema de Altos Hornos de México (AHMSA), y mientras eso siga entrampado, solo estarán haciendo su luchita para salir adelante.