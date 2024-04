No confían obreros en en la STPS

Trabajadores de AHMSA no confían en los representantes de la Secretaría del Trabajo que estarán el próximo viernes en la ciudad y señalan que la postura es un rotundo “no” a abrir los accesos de la empresa.

El día de ayer se reunieron ex trabajadores de Altos Hornos de México que están en espera del pago de su finiquito para dar a conocer la propuesta que se les presentó por parte de los funcionarios federales y tomar un acuerdo.

Los ex obreros y obreros presentes, señalaron que no confían en los representantes de esta dependencia, al considerar que están de lado de la empresa, al presionar para que se abran los accesos y se permita la venta de materiales.

Reconocieron que son funcionarios federales, pero indicaron que fueron “maiceados” y que llegan con la consigna de sacar a fuerzas el convenio con los trabajadores, para iniciar con la venta de materiales, con el compromiso de pagarles tres semanas.

“No traen lo que nosotros queremos, queremos soluciones, queremos que nos paguen, que se les pague a los compañeros activos, y ellos lo que traen es una propuesta de la empresa, que se ve claro que la quieren sacar adelante”.

Señalaron que la postura es de rechazo a esta propuesta, ya que no existe ninguna garantía para los trabajadores, y mucho menos para los ex obreros, ya que no se ha hablado del pago de finiquitos.

Dentro de las pláticas se les ha señalado que de no llegar a un acuerdo la empresa se iría a la quiebra, sin embargo para ellos Altos Hornos de México está en quiebra desde hace ya muchos años.

Mencionaron que acudirán el próximo viernes a la asamblea, pero la postura es firme y no se aceptará un acuerdo que no beneficie a los obreros.