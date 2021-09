No consideran aborto en cobertura de pólizas

Hasta el momento las aseguradoras no contemplan el aborto o la atención a las jóvenes en la cobertura de las pólizas, sin embargo se tendrá que analizar cual será la situación a futuro ante la atención médica, al convertirse un derecho de las mujeres.

Tras la despenalización del aborto, esto trae consigo una serie de modificaciones en todos los aspectos, tanto legales, de atención médica y esto se debe analizar para ver los alcances de la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Uno de los aspectos que se deben analizar es el tema de la cobertura de seguros, tanto en el tema de los seguros de vida, como en los seguros de gastos médicos mayores, y ver si serán cubiertos este tipo de intervenciones.

Arturo Cabrera Barrera, titular de una agencia de seguros en la localidad, mencionó que sin duda es un tema que se tiene que analizar a fondo y ver los alcances que se tendrán, al ser un tema nuevo.

Mencionó que en el caso de los Seguros de Vida no hay restricciones en el caso de que una mujer falleciera al someterse a un aborto, aunque esperan que esto no se dé, sin embargo no existe restricciones.

En cuanto a los Gastos Médicos Mayores, se tiene que analizar, tras despenalizarse y formar parte los servicios a los que las mujeres pueden acceder por derecho.

Mencionó que en el caso de los partos, si son cubiertos por las pólizas, siempre y cuando se cumplan con los tiempos establecidos, pero lo que es el aborto no está considerado dentro de la cobertura.

Sin embargo, comparó este tema como las cirugías estéticas que no entran en la póliza de los gastos médicos, como es el baipás o cirugías gástricas, pero si existen complicaciones, si son cubiertas por el seguro.

"Es decir, la cirugía estética en sí no se cubre por la póliza, pero si hay alguna complicación que ponga en riesgo la salud del asegurado, si entra la póliza para la atención de urgencia del paciente".

Así mismo señaló que esto se verá más adelante y no descartó que exista modificaciones, tal y como se dio en el tema del Covid-19, donde anteriormente no se contemplaban pandemias y enfermedades infectocontagiosas, por las compañías de seguros, pero ante la situación que existe, ya son incluidas y consideradas dentro de las pólizas.