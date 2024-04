No creen empresarios en ataque cibernético

Tras el reciente anuncio de un ataque cibernético sufrido por Altos Hornos de México (AHMSA), el presidente de la Unión de Organismos Empresariales, Marco Antonio Ramón, expresó su escepticismo, afirmando que ya no saben en qué creer y que podría tratarse de un "plan con maña".

La revelación de este incidente surge después de que AHMSA suspendiera sus labores de mantenimiento debido a un paro de actividades. Este hecho, según informes, habría permitido la propagación de un virus cibernético dentro de la red interna de la empresa, ocasionando daños significativos a información crucial.

Aunque el origen y la naturaleza exacta de este "gusano" cibernético aún no han sido completamente aislados, la siderúrgica ha emprendido medidas urgentes para combatirlo y restaurar la integridad de la información afectada.

"Ahorita ya no se sabe si es cierto o si no lo es, existe mucha duda en cuestión de los reportes que está enviando la empresa y esperemos que se solucione en la brevedad. Lo importante es que le paguen a nuestra gente que por un año y hasta cinco años no han recibido pago alguno a sus cuentas".

La incertidumbre y el escepticismo persisten entre los observadores externos, quienes aguardan con cautela el desenlace de esta situación.

"Estaremos el pendiente de esta situación que hoy por hoy afecta enormemente a la región centro, no nos hemos cansado de pedir a las autoridades que urgen las fuentes de empleo ya que estamos batallando con las ventas".