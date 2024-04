Dudan de ataque cibernético a AH

SALTILLO, COAH.- El Diputado Local del PAN, Alfredo Paredes, consideró que la falla en el sistema de la empresa Altos Hornos de México resulta extraña, pues cuando parece que las cosas avanzan para el bien de la siderúrgica, algo malo pasa.

"Si no es una cosa, es otra, espero que los empresarios que quieren echar a andar a la acerera lo hagan pronto, porque sí hay la intención, pero cuando caminan las cosas, pasa algo extraño como es este caso", expresó el legislador.

Paredes agregue no tiene la certeza de si lo que pasó fue a propósito, pero parece un cuento de nunca acabar: "Lo que le pido a los ciudadanos es que tengan la confianza de que los nuevos inversionistas están haciendo visitas a AHMSA, eso me consta y a los trabajadores que están en las entradas que nos ayuden para que avancemos y todo se solucione lo antes posible, pero en el tema de las fallas en el sistema, no sé qué pasó, no puedo dar mi opinión porque a lo mejor sí fue a propósito y sin duda nos extraña que pasen este tipo de situaciones".

Como se recordará, un virus cibernético entró la red interna de Altos Hornos de México (AHMSA), causando estragos al dañar información vital para la empresa.

El "gusano" aún no ha sido aislado, y el equipo de AHMSA está trabajando arduamente para eliminarlo y restaurar la información dañada. Se especula si este incidente es resultado de un ciberataque o simplemente la consecuencia de la falta de actualización de los antivirus.

La presencia del virus ha sido confirmada y se sabe que está afectando archivos y documentos digitales, así como los sistemas de acceso a diversas áreas y funciones dentro de la empresa; como medida de precaución, la metalúrgica ha solicitado a sus empleados con acceso a los servidores que se abstengan de ingresar a la intranet, con el objetivo de evitar la propagación del malware.

Aunque no hay confirmación oficial, hay versiones que sugieren que el "gusano" pudo haber sido introducido intencionalmente en la red interna de la empresa y parece haber infectado sistemas de acceso, control interno e información confidencial en varias áreas de la organización.

En un esfuerzo por mitigar los efectos del virus, la siderúrgica de Monclova está trabajando para restablecer el suministro de electricidad y así acceder a los discos duros que contienen información contable crucial. La situación plantea un riesgo significativo para la empresa, incluidos los datos fiscales necesarios para la defensa en la demanda del nuevo crédito fiscal de AHMSA.

Trascendió que expertos en informática están colaborando con el equipo interno de AHMSA para detener la propagación del virus, recuperar la información comprometida y reparar los archivos dañados en la medida de lo posible.