No están en riesgo casas de obreros

Las viviendas de los trabajadores de AHMSA no están en riesgo, así lo señaló el Delegado del Infonavit en Coahuila Gustavo Díaz Gómez, ante la incertidumbre que existe entre los obreros por el incumplimiento de la empresa.

La situación en la que se encuentra la empresa que desde el mes de junio del 2022 dejó de realizar las aportaciones al Instituto de la Vivienda, genera temor entre los obreros ante la posibilidad de perder su casa.

Es por ello que el Delegado del Infonavit mencionó una vez más que no existe el riesgo de perder su patrimonio y exhortó a los obreros a no caer en desinformación y en caso de tener alguna duda acudir a las oficinas.

Señaló que en la dependencia se puede informar a los trabajadores del estado en el que se encuentra su crédito.

Así mismo mencionó que se han atendido a trabajadores que tienen dudas sobre el riesgo de integrarse en otra empresa, a quienes se les informa que no hay ninguna afectación y no pierden sus derechos.

"Se han acercado varios trabajadores para decirnos "tengo una relación laboral con Altos Hornos, pero me están ofreciendo otro trabajo, qué va a pasar, me dicen que si acepto otra relación laboral voy a perder mis derechos", es una mentira total porque no pierden sus derechos, siguen dados de alta y siguen cotizando".

Señaló que hay muchos trabajadores que tienen dos empleos y en ese sentido cuando tiene dos relaciones laborales y tienen un crédito, lo que pasa es que la empresa con la que tiene más tiempo trabajando es la encargada de la retención del crédito.

Indicó que tampoco se realiza un doble cobro y aunque en ocasiones las empresas aplican el rebaje por temor a ser sancionada, se informa a la empresa que no está en la obligación de retener las aportaciones, sino que eso lo hará la empresa con mayor antigüedad.