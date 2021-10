"No existen elementos"

Altos Hornos de México desmintió que exista una nueva orden de aprehensión en contra de Alonso Ancira Elizondo o que se vaya a solicitar alguna por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al no existir ningún elemento para ello y no haber incurrido en ninguna falta.

Ante las declaraciones que dio el titular de la UIF Santiago Nieto, quien mencionó que se analiza la posibilidad de solicitar a la Fiscalía General de la República que se reactive la orden de aprehensión en contra de Ancira Elizondo, ante la posibilidad que el empresario salga del país, representantes de la empresa descartaron que esto vaya a suceder, al no haber elementos para ello.

El Director de Relaciones Públicas de AHMSA Francisco Orduña Mangiola informó que todas las acusaciones que se realizaron son falsas, y no existe incumplimiento del acuerdo que se hizo firmar al Presidente del Consejo Administrativo de Altos Hornos de México para salir de presión.

Señaló que si hubiera algún incumplimiento en el acuerdo pactado, ya se hubiera actuado por parte de las autoridades mexicanas.

Así mismo dijo que a pesar de que el proceso se encuentra suspendido, la defensa continúa trabajando para comprobar que no existe ningún delito y es que recordó que a pesar de los señalamientos, no existe una acusación por el caso de Agronitrogenados, ya que no se pudo probar que existiera alguna irregularidad.

En cuanto a la localización del Presidente del Consejo Administrativo de AHMSA, indicó que el juez que ordeno su liberación, no dictó ninguna medida de restricción para Alonso Ancira, y le fueron entregados sus pasaportes tanto mexicano como estadounidense, al ser ciudadano norteamericano, por lo que acudió a ese país en calidad de ciudadano, pero esto no representa ninguna falta.

Santiago Nieto señaló que en el caso de Ancira el Ministerio Público pudo haber imputado delincuencia organizada y lavado de dinero para solicitar prisión preventiva oficiosa o con los delitos que trae ahorita pudo solicitar prisión preventiva justificada por el simple hecho de que la persona se encontraba prófuga de la justicia.

Sin embargo, el representante de la empresa mencionó que a UIF lleva mas de dos años revisando las cuentas de Ancira, las cuales se mantienen congeladas, y no ha encontrado nada, ya que de haberlo hecho, lo hubiera utilizado en contra del empresario.