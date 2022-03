No falleció bebé por accidente vial

La Fiscalía General del Estado en la Región Centro a través de la Agencia de Investigación Criminal descartó que la niña de 2 años 8 meses haya muerto a causa de un accidente vehicular.

La Fiscalía tomó conocimiento del deceso, el delgado Rodrigo Chairez Zamora señaló que hay antecedente, el conocimiento se toma en institución hospitalaria avisó a la Agencia de Investigación Criminal.

Era relacionado a que una menor presentaba situación de salud y que era trasladada por su familia en un vehículo particular a una institución hospitalaria, en el transcurso tuvieron un accidente de tráfico.

"Se atribuía inicialmente a que pudiera derivarse del accidente, pero no fue así se estableció la causa de la fuente, no tenía relación directa con accidente de tránsito se logró establecer que no presentaba contusión o golpe", señaló Rodrigo Chairez Zamora.

Comentó que la causa de la muerte se notifica solamente a la familia, no se puede hacer pública pero se descartó de acuerdo al resultado de la autopsia.

Toda muerte que se puede considerar violento o que tenga indicio de, se realiza una necropsia medica legal, como ocurrió en este caso se estableció condiciones de lo que pudo ocasionar el deceso.