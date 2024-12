No habrá taxis el 25 de Diciembre ni el 1 de Enero

Por Navidad y Fin de Año, líneas de taxi han decidido que no habrá servicio el 25 de diciembre y el 1 de enero. Además, de interrumpirlo a partir de las 7:00 de la tarde en la noche del 24 y el 31 de diciembre.

El dirigente de la Federación de Trabajadores Transportistas de la CTM, Javier Hernández del Ángel, comunicó cómo funcionará el servicio de taxis durante estas festividades.

Esta medida busca otorgar un merecido descanso a los choferes y operadoras, quienes han trabajado arduamente durante todo el año.

El dirigente aclaró que, aunque no habrá servicio en la base en esos días, sí habrá pocas unidades circulando por la ciudad.

"Los días previos a estas festividades se brindará el servicio de manera normal, excepto en la noche del 24 y durante el día 25, donde tradicionalmente la base cierra a las 7:00 de la tarde," indicó Hernández.

Además, mencionó que no ha recibido quejas por incrementos no autorizados en las tarifas. "Todos los choferes saben bien que quien cometa un abuso debe devolver el dinero o dejar la base. Las tarifas son normales y nada tienen que ver con la derrama económica del mes; si un usuario recibe algo extra puede aceptarlo, pero no exigirlo."

El dirigente hizo un llamado a los usuarios para que pregunten sobre las tarifas antes de abordar un taxi para evitar sorpresas al bajar. Las tarifas para los usuarios oscilan entre 35 y 75 pesos, dependiendo de la distancia del viaje.

Por último, mencionó que actualmente hay 82 unidades Premier operando en la ciudad, aunque estas no están dando abasto debido al alto volumen de trabajo durante este mes festivo. Se espera que después del 15 de enero, la demanda disminuya considerablemente.

Con esta información, se busca que tanto usuarios como operadores estén al tanto sobre las disposiciones especiales para estas fiestas y así garantizar un servicio justo y cordial para todos.