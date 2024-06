No hay alerta por deserción escolar.

Félix Rodríguez Ramos, titular de Servicios Educativos, ha asegurado que no existe alarma por la deserción escolar debido a la falta de oportunidades de empleo, o de hijos de obreros que ya no continúen sus estudios por falta de recursos.

Rodríguez Ramos ha enfatizado el compromiso del gobierno de ofrecer todas las facilidades y oportunidades a los hijos de los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), quienes han enfrentado dificultades económicas durante más de un año y medio debido a la falta de empleo.

Entre las medidas implementadas, se destaca que las ceremonias de graduación no representarán un gasto adicional para las familias. "La disposición es clara: si algún alumno no cuenta con lo necesario para su graduación, se le cubrirán los costos o no se realizará la ceremonia", afirmó Rodríguez Ramos.

Además, maestros y directivos han mostrado un alto grado de solidaridad, integrando y apoyando a aquellos alumnos que atraviesan situaciones difíciles. "Los docentes han sido un pilar fundamental al asegurar que ningún estudiante quede excluido por problemas económicos, especialmente los hijos de los trabajadores de AHMSA", señaló Rodríguez Ramos.