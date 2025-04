No hay crisis por el agua

En Monclova y la región Centro no se encuentran en crisis hídrica como en otras partes del estado y del país, garantizando el abasto de agua potable durante la temporada de calor y en los próximos años.

La Comisión Nacional del Agua presentó un reporte en donde se da a conocer que debido a la sequía el 42.4 por ciento del país presenta problemas por la sequía y la falta de agua, en los que se incluyen 28 municipios de Coahuila.

Dentro de este estudio se encuentran municipios como Abasolo, Acuña, Allende, Arteaga, Candela, Castaños, Escobedo, General Cepeda, Guerrero, Múzquiz, Nadadores, Ocampo, Saltillo, San Buenaventura y Torreón, por mencionar algunos.

Al respecto, Eduardo Campos Villarreal Gerente de SIMAS negó que en Monclova exista una crisis hídrica y señaló que se cuenta con las condiciones de los pozos y en los mantos acuíferos para garantizar el abasto a la población.

Se ha logrado la recuperación de los mantos acuíferos, luego de que hace algunos años se tuvo una crisis, sin embargo los trabajos y acciones que se llevaron a cabo para el cuidado del agua, permitieron su recuperación.

Eduardo Campos indicó que se tiene garantizado el abasto a la población para la temporada de calor, en donde ya se registra un aumento en el consumo, pero aún se tiene margen para atender un aumento en la demanda.

"Se ve cómo aumenta el consumo de agua con las altas temperaturas que se registraron esta semana, y ya de aquí en adelante así va a estar, lo bueno es que estamos listos para esto y no hemos tenido problemas, no hemos recortado horarios, no tenemos problemas por abasto", indicó.

Actualmente SIMAS cuenta con una disponibilidad para abastecer hasta 2 mil 40 litros por segundo, lo que le deja un amplio margen al mantenerse en un promedio de consumo de mil litros por segundo.