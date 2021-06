No irán a clases niños con familiares contagiados

Coahuila

Alumnos que tengan familiares cercanos contagiados con Covid-19 no podrán ingresar a clases presenciales, con el fin de evitar un contagio masivo en los planteles que integran el plan piloto, la dirección de Servicios Educativo pidió a los padres de familia el mantener los protocolos de seguridad.

Luego del contagio registrado en una escuela primaria de Parras, el director regional Félix Alejandro Rodríguez Ramos, mencionó que desde antes de iniciar el plan piloto se habían establecido protocolos para los alumnos desde antes de salir de casa.

Señaló, seguir los protocolos no quiere decir que el plantel esté libre de contagios por Covid-19, estos se pueden presentar, pero para evitarlo, los padres de familia deben apoyar a la estructura educativa dando a conocer la verdad.

"Si un pariente está contagiado se tiene que decir, para no solamente decir que el alumno no puede ingresar a clases, sino para ayudarlos en conjunto con el sector salud. No tenemos situación de contagio, que presenten síntomas o niños que hayan faltado"

Los padres de familia son los que tienen que revisar la temperatura y ser el primer filtro, luego hay otro filtro en la entrada del plantel y un tercer filtro antes de ingresar al salón de clases.

"Todos debemos seguir las disposiciones y recomendaciones, sobre todo el filtro que empieza en casa y preguntarles a los padres de familia en caso de existir contagio en sus familias o con quienes el niño convive, así como en caso de mostrar síntomas".