No llenarán el río Monclova

El Río Monclova está seco simplemente no tiene agua, no ha llovido y no hay cauce natural, destacó este miércoles el Alcalde Mario Dávila Delgado. Dijo que si se hacían prácticas de rellenar el cauce con agua potable esto no era correcto, "nosotros no vamos a continuar con esa práctica, es un río que en su momento tuvo mucho agua, si ya no hay cauce, y solo es cuando llueve, pues así tiene qué ser". Mencionó que si antes se hacía, sus respetos, no tiene nada que decir al respecto, pero en lo que se refiere a su administración, no se tomará ésta práctica. Destacó que de ninguna manera se puede utilizar el agua humana para revivir un lugar natural, el agua es un factor fundamental para los ciudadanos y sin duda no se va a sacrificar el líquido que se tenga en la población para hacer artificial un cauce que es natural completamente. "No porque se vea atractivo vamos a usar agua potable, sería muchísima agua la que se ocuparía y sería irresponsable de nuestra parte hacerlo así", comentó. ESPERAN INVERSIONES CON EL NEARSHORING

Por otra parte, el munícipe destacó que desde ya hasta dentro de cinco años la región centro puede ser atractivo para inversiones tanto metalmecánicas, automotrices e incluso de otras ramas como la aeroespacial, ante el tratado de libre comercio y el nearshoring.

Sin embargo, reconoció que en el caso de Coahuila no solo la región centro puede ser atractivo para los inversionistas, a pesar de tantas virtudes que se tienen, con el uso de carreteras que se encuentran en buenas condiciones, el ferrocarril y hasta transporte aéreo.

Sostuvo que puede haber competencia con Acuña y Piedras Negras al norte de Coahuila, puede ser con Torreón en La Laguna, así como Saltillo y Ramos Arizpe en la Región Sureste.