No logran registro socios de la CMIC

Un promedio de 40 socios de la CMIC no han logrado obtener su Registro de Prestadoras de Servicio Especializados u Obras Especializadas (Repse) para poder trabajar en las obras, esto debido a las deudas que tienen con las dependencias lo que podría incrementar el desempleo en la Región Centro.

Así lo explicó Raúl Flores González; Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, lamentó esta situación que se presenta en un promedio de 40 de los 86 adheridos al organismo empresarial.

"Muchos no tienen pagado el Infonavit, el Seguro Social, Afore, SAT, entre otros y mientras no cumplan con eso, no les dan su folio, son entre 40 y 86 empresas adheridas a la CMIC las que siguen sin obtener este registro", señaló.

Dijo que hay pocas oportunidades de trabajo y no tiene acceso a estos por este trámite que no hacen debido a que no tienen ingresos porque algunas trabajaban para el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, la mayoría de estas que no tienen para pagar a las dependencias trabajaban para Altos Hornos de México y no han recibido pagos.

Quienes trabajaron para el municipio no tienen problema porque se cumplió con ese pago, el resto de las empresas tendrán que desocupar personal, vender maquinaria, equipos entre otras cosas, prácticamente están con las manos atadas, la última opción es cerrar.

El líder empresarial dijo que lo anterior traerá más desempleo, recordó que de acuerdo al Seguro Social se han perdido 2 mil 600 empleos en la Región Centro, en estas se perderían hasta 500 empleos más.

"Dicen que son 7 mil empleos los que se han perdido independientemente de lo oficial en el Seguro Social, yo creo que por lo menos son 5 o 6 mil empleos en región Centro y Carbonífera, a esto se le puede sumar los que se perderán", comentó.

Mencionó que para el registro había un límite pero quien no se ha podido inscribir sigue tratando de hacerlo, se puede hacer, pero en octubre, noviembre y diciembre no se puede obtener contrato si no están registrados.