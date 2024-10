No lucró Bombochas por muerte de su nieta

Guadalupe Juan Tomás, artista urbano conocido como "Bombón Bombochas" habló luego de la polémica que se generó por la solicitud de apoyo de la población tras el fallecimiento de su nieta y agradeció las muestras de cariño y mensajes que recibió por parte de la gente en estos momentos.

A través de una transmisión en vivo que realizó este domingo en su cuenta de Facebook, el artista urbano habló a cerca del dolor de la perdida de su nieta de tan sólo 4 años de edad, a consecuencia del dengue.

"Seguimos con el dolor, pero la vida tiene que continuar, agradecemos a la gente que nos ha estado apoyando, que nos ha llamado por la pérdida de mi nieta, doy gracias a las personas que nos acompañaron".

Guadalupe Juan Tomás habló acerca de la polémica que se generó por la solicitud de apoyo, en donde a través de sus redes sociales solicitó apoyo a la ciudadanía para cubrir los gastos de los servicios funerarios, mientras que los padres de la pequeña negaron que se pidiera el apoyo.

Comentó que este tema se viralizó, en donde recibió críticas por parte de algunas personas que señalaban que se lucró con este tema, sin embargo, agradeció a quienes lo defendieron de los señalamientos.

Señaló que como abuelo de la menor buscó la forma de apoyar en los gastos y agradeció el apoyo del propietario de la funeraria La Paz, quien lo ayudó en este difícil momento.

"Estoy un poco consternado, no había pasado por un momento así, no se lo deseo a nadie, estoy dispuesto a contestar críticas buenas y malas y en esta ocasión son más buenas que malas (...), el día de ayer si estuve un poco alterado por las críticas, pero gracias a todos los que me defendieron", comentó.