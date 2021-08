"No me gustan las excusas": Benavides

"No me gustan las excusas, el objetivo no se cumplió, la reestructuración comenzará donde sea necesario", advirtió Gerardo Benavides Pape, dueño de Acereros.

Al concretarse este domingo la derrota en los play off contra los Toros De Tijuana, con un solo juego ganado y en la antesala de la final de la Zona Norte, se manifestó inconforme por no haber logrado el objetivo: el bicampeonato.

En entrevista radiofónica se le cuestionó del trabajo del mánager Pat Listach, a quien muchos fanáticos culpan de dejar ir juegos "ganados" por sus malas decisiones y dijo: " soy respetuoso de su trabajo, pero hablaré en privado con él".

Aseguró que los aficionados verán los cambios inmediatos y ahí se darán cuenta de quien no hizo su trabajo.

Sobre el ampayeo comentó que prefiere reservar sus comentarios debido a que simplemente el equipo no cumplió.

Referente a jugadores que participan en otras ligas dijo que Jesús "Jesse" Castillo fue venta definitiva al club Mariachis de Jalisco, al igual que Noel Fernando Salas, de los únicos cambios el que sigue perteneciendo a los Acereros es el tercera base Rodolfo Amador.

Para concluir dijo que no se puede vivir de los recuerdos del 2019, "ese año fuimos campeones, pero lo importante es el presente y el futuro", finalizó.