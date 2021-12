No pagó AHMSA a miembros de CMIC

Adheridos a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, ha tenido dificultades para cumplir con el pago de aguinaldo a sus trabajadores, esto mientras que AHMSA no se compadeció de ellos, por lo que han optado por pedir préstamos y vender bienes.

Raúl Flores Gonzalez; Presidente de la cámara empresarial dijo que a cómo pueden están pagando los aguinaldos, es obligatorio, pero mencionó que antes de la pandemia los empleados estaban impuestos a darles uno o hasta dos meses de aguinaldo, ahora solo es lo obligatorio, los 15 días, porque no hay solvencia económica, ni trabajo.

"Las tarjetas de créditos cuestan hasta un 52% de interés, es muy alto, no podemos dejar de pagar, ni pagar en enero, hay que conseguir el dinero y pagar, al menos el 50, 60 o 80%, pero algo se les tiene que pagar", señaló.

En su empresa solo tienen gente de administración y supervisores de obra que no se quieren perder, porque es gente importante y valiosa, pero obreros ya no, están trabajando de forma particular.

Hay obreros que siguen en la nómina pero trabajan 3 días por semana, porque no se puede pagar el sueldo completo pero al menos tienen el derecho a la salud.

Pongo de muestra mi empresa, en las otras están haciendo lo mismo, pidiendo dinero prestado o vendiendo bienes, dejando de pagar otros impuestos.

Entre los impuestos que han dejado de pagar está el ISR, IVA, esto mientras que la empresa acerera no se compadeció de ellos para pagarles, L unión de Organismos no se ha podido acercar a directivos de la empresa, la misma gente de ellos cayó en la indolencia de conformarse y seguir esperando, desesperadamente.