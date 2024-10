No plaquearán ´chuecos´ que entraron en el 2021

Vehículos americanos que ingresaron al país después del 2021 no serán plaqueados, al no estar dentro del decreto, por lo que el Administrador Local de Recaudación de Rentas pide a las personas que están por adquirir una auto extranjero, que no adquieran este tipo de unidades.

Durante el proceso de regularización se presentaron una serie de irregularidades, como el trámite de unidades que no están dentro del decreto, como aquellas que pasaron después de la fecha establecida.

Ante esta esta situación se realizó un señalamiento por parte de la Secretaría de Hacienda a las autoridades estatales, por lo que se implementó el sistema Carfax para detectar a las unidades que no son viables para este proceso.

El administrado Local Pablo González González, señaló que durante las últimas semanas se ha rechazado una importante cantidad de unidades que acuden por sus placas, pero que no entran dentro del decreto.

Son unidades que de manera indebida, se les realiza el proceso en el REPUVE a pesar de no entrar en el decreto, pero que no pueden ser plaqueadas.

Es por eso que hizo un llamado a la población para que no adquieran unidades que hayan ingresado al país después del 2021, ya que no se van a plaquear y no podrán concluir su trámite.

Señaló que en el caso de las unidades que ya se plaquearon, esas no tendrán problemas y podrán realizar el pago de refrendos, cambios de placas, bajas, entre otros, pero aquellos que acudan de ahora en adelante no podrán realizar el trámite.

"Hago un llamado a todas aquellas personas que piensan comprar un vehículo y que no checan si pasó antes del decreto, si pasó después del decreto pues que no los compren ya, que no los compren porque hasta ahorita la instrucción que se tiene es que no se van a poder plaquear", indicó.

Mencionó que el problema lo esta generando el REPUVE al aceptar el trámite cuando no entran en el decreto, y no es Recaudación el que se está negando.