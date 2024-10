Ya son 35 casos de dengue en la región

Continúa a la alza el número de casos de dengue en la región Centro, con un total de 35 casos confirmados y más de 20 sospechosos, así lo indicó el titular de la 04 Jurisdicción Sanitaria, quien señaló que hasta el momento no se tiene registrado decesos por dengue en la localidad.

Faustino Aguilar Arocha, indicó que se ha tenido un aumento en los casos sospechosos en los últimos días, siendo entre 20 a 25 casos los que están por confirmar, en los municipios de Monclova, Frontera y San Buenaventura.

Señaló que ya se enviaron las pruebas al laboratorio de bilogía molecular de Saltillo y de Monterrey, al corresponder a pacientes del IMSS y están en espera de que se entreguen los resultados.

Indicó que a pesar del aumento en el número de casos, no hay pacientes internados, y no se han registrado casos graves, así como también mencionó que hasta el momento no se tienen registrado decesos.

"Oficialmente no hay ninguna muerte, no se ha reportado o confirmado ningún deceso, pero seguimos al pendiente".

Señaló que las autoridades están tomando cartas en el asunto para disminuir el riesgo de contagio, pero reiteró la importancia de la participación ciudadanía para prevenir estos casos.