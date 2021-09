No quieren escuela, pero sí van a pulgas

Por: Gerardo Martínez/La Voz- Ciudadanos temen llevar a sus hijos a la escuela ante la contingencia por el Covid-19, sin embargo, acuden a las "pulgas" con menores, para pasear y realizar compras, por lo que se puede ver a menores incluso sin cubrebocas en estos lugares.

Durante las últimas semanas se ha mantenido una controversia sobre el tema del regreso a clases, en donde algunos padres de familia señalan que no es seguro el regreso debido al riesgo de contagios, mientras que otros mencionan que se requiere que los menores acudan para un mejor aprendizaje.

Uno de las críticas que se han realizado en contra de los padres de familia que no quieren enviar a sus hijos a clases, es que señalan que no es seguro llevarlos a casa, pero si andan en fiestas, reuniones, centros comerciales y ahí no hay riesgo.

Esto se pudo ver en un recorrido que se realizó el día de ayer por la "pulga" que se instala en la colonia Hipódromo, en donde se observó a los menores de edad acompañando a sus padres, algunos sin cubrebocas y consumiendo algunos alimentos que se venden por los mismos comerciantes.

Los padres de familia se negaron a dar declaraciones, sin embargo, comentaron que están a favor de enviar a sus hijos a la escuela, y que el riesgo de contagio está en todos lados, por lo que es necesario cuidarnos.

El tema del regreso a clases de manera presencial, es un tema que se analiza en cada una de las escuelas, de acuerdo a las condiciones que existan, y que se tiene que ver con mayor cuidado, ante los casos de maestros que han salido contagiados de Covid-19 en las últimas dos semanas, tanto en primaria, secundaria, preparatorias y universidades, a fin de que el regreso se dé de una forma segura.