"No quiero morir"

Una joven originaria de Frontera, denunció a través de un video, que fue víctima de una brutal golpiza por parte de su pareja; trascendió que ella lo apuñaló luego de descubrir su infidelidad a través de unos mensajes de WhatsApp.

Se trata de Thelma "N", originaria de Frontera quien radica actualmente en Saltillo y quien solicitó ayuda desesperadamente en medio de una crisis nerviosa y visiblemente golpeada del rostro.

Con sangrado en la nariz y boca además de lesiones en los brazos, explicó que su pareja la golpeó.

"Ayúdenme, yo no tengo a nadie aquí en Saltillo, soy de Frontera y me llamó Thelma, él me golpeó y yo solo quise defenderme, aquí debajo de mi departamento está la policía, no sé qué les dijo él, pero tengo miedo, yo no quería morir por eso me defendí".

Dijo que es trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social en la capital del estado y que tiene una relación con su atacante quien cuenta con más de 40 años y ella 25.

Durante el video que dura poco más de media hora, Thelma pide a gritos que la ayuden, cuando repentinamente llega un elemento de Seguridad Pública quien le dice que lo acompañe para que emita su declaración, toda vez que tiene que acudir ante las autoridades pues su "novio" está lesionado y también sería trasladado ante las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades.

Thelma quien antes de salir de su hogar pide a la oficial autorización para ir por un suéter y después ingresar al sanitario, de nueva cuenta se acerca a la cámara de su celular y con las manos juntas solicita que le ayuden para después salir del inmueble para abordar esposada lo que al parecer era una patrulla de seguridad.

En el camino le dan a conocer que puede hablar a su familia a lo que ella le indica al oficial que su madre sentiría horrible al saber que golpearon a su única hija.

Es importante señalar que este video que fue subido el pasado domingo por la noche, fue retirado de las redes sociales ante la solicitud de la mujer, quien aseguró estar bien y con su familia.

Trascendió que Thelma hirió con un cuchillo a su pareja luego de encontrarle mensajes con Orta mujer, lo que derivó el brutal enfrentamiento.