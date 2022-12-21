No se espera “gasolinazo”

MONCLOVA., COAH.-El empresario del ramo gasolinero Gerardo Oyervides dijo que aunque el costo en la gasolina se han mantenido estable durante este 2022 y no se vislumbra un “gasolinazo” al concluir el año, no se ha presentado un incremento en la venta del combustible, por lo que los empresarios han perdido hasta el 20% de sus ganancias.

El líder de los empresarios gasolineros dijo que los dueños de estaciones de servicio han tenido que reducir los costos y sortear los incrementos, absorbiendo parte de ellos y sacrificando así la utilidad anual, ya que la gente ya no compra gasolina como en otros años, pues si antes ponían 500 pesos por semana, ahora solo ponen 200 y buscan la forma de hacerla rendir.

Dijo que si bien no se espera que en el 2023 se incremente la venta de gasolinas, las empresas deben reducir sus gastos fijos y de nóminas para poder mantener la fuente de empleo, asegurando que este “beneficio” momentáneo otorgado por el gobierno federal, no es más que un tema meramente político, ya que vienen periodos electorales.

Así mismo explicó que el costo está siendo politizado, ya que a la federación no le conviene perder votos para el partido del líder federal, por lo que posiblemente los costos de entre 20 y 24 pesos por litro se mantengan durante el próximo año.

“Hay que resaltar que hoy en día se tiene una variedad en los precios trayendo consigo un beneficio a una gran cantidad de los automovilistas, ya que hoy en día todos los empresarios gasolineros quieren vender y se está sacrificado un precio a raíz de que varios empresarios del gremio han bajado sus costos y tienen que ajustar sus gastos para que la competencia sea buena para mejorar todos, reduciendo así las pérdidas que se han dado desde hace dos años”