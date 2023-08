No se manchó imagen de bomberos

Agustín Ramos aseguró que la imagen de los bomberos en Monclova no se vio afectada por la matanza de perros que se difundió el año pasado, "fue un acto vergonzoso sin duda, que nos marcó, pero ya le dimos vuelta a la página, estamos trabajando para servir a la comunidad con mucho respeto".



En pleno Día del Bombero, el Director de Protección Civil en Monclova dijo que se ha reforzado la disciplina en el departamento con acciones más estrictas y con actividades que van encaminadas al servicio de la comunidad.

Aseguró que la ciudadanía de Monclova siempre ha confiado en los bomberos y esto es el objetivo que buscan todos los días al acudir a algún llamado de emergencia, cumplir.

"No solo apagamos incendios, también ayudamos a la gente en otras necesidades como el traslado de las personas a una institución médica, ojo, son traslados programados, no atendemos emergencias porque no tenemos la capacitación debida para eso está la cruz roja", comentó.

Pero dijo que la gente que tiene pacientes que no se pueden mover fácilmente y que requieren de apoyo para ir a consultas o estudios médicos sin que su salud represente una atención médica especializada, los llama y los trasladan, incluso, de manera gratuita, como un servicio a la comunidad.

Sostuvo que otras de las acciones que han realizado este año de manera intensa es el llevar agua potable a colonias donde por alguna situación emergente no les llega el agua potable y ocupan el vital líquido.

"Estamos por completar los 2 mil 500 servicios de agua en lo que va del año, cuando la situación es muy extrema pedimos ayuda al departamento de forestación, lo importante es atender la necesidad de agua de los ciudadanos", finalizó.