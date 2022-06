No se minimiza situación: Fiscalía

La Fiscalía General del Estado atendió de manera inmediata el reporte de la supuesta amenaza en la primaria Ford 128 “Julia Cantú”, Rodrigo Chairez Zamora; Delegado de la institución señaló que afortunadamente no pasó a mayores pero no se debe minimizar cualquier situación que se presente.

Señaló que se brindó asesoría, luego de que se hiciera de conocimiento una situación que ocurrió en el plantel, una persona acudió a Servicios Educativos de la Región Centro para que le brinden orientación.

Extraoficialmente se supo que al parecer la directora del plantel suspendió a la maestra de inglés, tras tener conductas no adecuadas en su función, a lo que la maestra le comentó que “se las iba a pagar”, generándose un mal entendido, pues se pensó que como el esposo de la maestra trabaja en una corporación de seguridad y tiene armas pudiera actuar de mala manera en contra de directivos o alumnos.

El delegado no quiso entrar en detalles, señaló que tras verificar que no había riesgo alguno decidieron desistir del tema, pero mencionó que además de la orientación es ponerse a la orden de todos los docentes de primaria, secundaria o cualquier lugar en caso de que se presentara una incidencia.

Reiteró que no se puede minimizar la situación en ninguna escuela, pues no se quiere tener una situación como en otros países, por lo que mencionó que la atención que se brindó a una docente de la localidad se quedó solo en eso. “Al mantener en contexto estas manifestaciones, vimos que de manera inminente no representaba algún riesgo, reitero no se debe minimizar y hay que estar pendientes de manifestación de docentes o directivos de cualquier plantel sea público o privado”, comentó.