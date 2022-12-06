No se tolerará se extorsione a paisanos

Ante los rumores de posibles extorsiones a paisanos en la Avenida de la Puerta 4 o cercano al puente vehicular sobre el Pape, el Alcalde Mario Dávila dijo que la instrucción es clara, los tránsitos y policías tienen totalmente prohibido infraccionarlos, y brindarles la atención.

“La instrucción que tienen es no molestarlos, o hacerles una infracción injustificada, deben ayudarlos solamente, el elemento que se porte mal, lo vamos a castigar”, comentó.

Dijo que de tener un soporte de la queja emitida, podrían enviar el caso a la Comisión de Honor y Justicia para que se investigue a los elementos involucrados, pero dependiendo de lo que resulte, se haría lo conducente, la intención es evitar que se moleste a los paisanos.

Mencionó que los elementos ya tienen activas sus cámaras, así como las de las patrullas, así que cuando se tiene información sobre una situación extra ordinaria, cuando hay un señalamiento, se le puede dar el seguimiento que se requiere.

Sobre los filtros para la atención a paisanos, el Presidente Municipal dijo que serán módulos los que se instalen en las entradas y/o salidas al municipio, y serán prácticamente para brindarle la atención y orientación a los connacionales que pasen por esta tierra para viajar al sur del país.