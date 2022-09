´No son legales los UBER e InDriver´

El servicio de InDriver no cuenta con permiso de la Subsecretaría de Transporte y Movilidad para operar en el estado, por lo que circulan de manera irregular, sin cumplir los requisitos en materia de transporte, por lo que el municipio está en su derecho de detener y sancionar a los operadores.

Después del decomiso de 2 unidades de InDriver y la aplicación de multas por más de 28 mil pesos, las autoridades del estado señalaron que este tipo de unidades no están registradas, por lo que operan en la ilegalidad.

Carlos Siller Beltrán, Delegado de la Subsecretaría de Transporte en la región Centro indicó que esta plataforma no cuenta con los permisos, esto pesar de que tienen todas las facilidades para registrarse sin embargo han hecho caso omiso.

El número de unidades que operan bajo esta plataforma es alto, sin embargo todos lo hacen de manera clandestina funcionando como "taxis pirata", sin cumplir con una serie de requisitos que se les solicita.

Mencionó que lo preocupante es el riesgo que representa para la población, ya que en caso de participar en un accidente el seguro no cubre los daños y no hay quien se haga responsable de las lesiones.

"Es importantes que los usuarios sepan que las personas que operan en una aplicación que no ha sido dada de alta, genera ciertas irregularidades"

A nivel estado únicamente se tiene el registro de plataformas como Didi, Volt, Clip To Go, "Yo Voy", Taxi One, Taxi App.

Señaló que a nivel estado se tiene la facilidad de que los conductores se registren, únicamente deben cumplir con algunos requisitos como enviar un escrito a la subsecretaria, estar dados de alta, contar con licencia tipo D, contar con unidades con un máximo de 5 años de antigüedad y con costo de 268 mil pesos en factura, el cual debe estar a nombre del chofer.

Mencionó que estos requisitos son principalmente para garantizar la seguridad de los clientes, ya que de no cumplir con alguno de estos requisitos el seguro no entra al momento de algún accidente y no hay quien se haga responsable de los daños.

En cuanto a las multas y sanciones aplicadas por el municipio, señaló que están dentro de su derecho, ya que las unidades operan de manera irregular, y con ventaja ante los servicios de taxi que cumplen con todos sus pagos, lo que representa un costo elevado.