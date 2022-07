"No soy mala madre, tengo que trabajar": Mamá de Aylani

La pequeña Aylani es una niña milagro, pues después caer de un segundo piso y resultar con lesiones mortales, se recuperó; hoy su madre pide a la Pronnif recuperarla a ella y a su hijo, menciona que no es una mala madre pues siempre ha hecho todo por sacarlos adelante, reconoció su error de dejarlos solos y aseguró que no se volverá a repetir.

Luego de pasar días en el hospital, Berenice Rocha acudió la mañana de ayer a la Procuraduría de los Niños Niñas y la Familia, para ver sí podía visitar a Dylan su hijo de 7 años de edad que se encuentra en la casa hogar, ahí dio a conocer su versión de los hechos.

Ella es madre soltera y para sacar a sus hijos adelante se dedica a realizar decoración en eventos sociales, fue el 09 de julio cuando salió a las 9:00am de su vivienda para comprar un material que le faltaba, dejó a sus hijos dormidos y pensó en regresar antes de que se despertaran.

Para las 10:00am le avisaron mediante una llamada telefónica que su hija Aylani de 5 años se había caído del segundo piso de su casa, se trasladó de inmediato a su vivienda pero la niña ya no estaba, a ella se la llevaron a Seguridad Pública junto con su hijo que sería canalizado a la Pronnif.

Fue tras una llamada telefónica del hospital que pidieron a la autoridad que dejara salir a la madre porque tenía que estar en el hospital por la gravedad de la pequeña.

"Cuando llegué al hospital los doctores me dijeron que la niña solo tenía 10 minutos de vida y que fuera fuerte porque lo que le había pasado era muy grave", comentó Berenice Rocha.

FUE UN MILAGRO DE DIOS.

Le hicieron un TAC a la pequeña y el resultado fue muy desalentador, sus órganos estaban destruidos porque cayó boca abajo, tenía un pulmón perforado y tenía traumatismo craneoencefálico, no había esperanza de vida.

Al saber la noticia Berenice lloró y solamente se encomendó a Dios y le pidió que todo saliera bien, estuvo orando y para el lunes por la noche la niña despertó y ella sola se quitó el tubo, cuando la revisaron se dieron cuenta que no había necesidad de tenerla intubarla.

Le habían dicho que la niña estaba perdiendo mucha sangre que tenía hemorragia cerebral, pero hoy todo parece ir mejor. La pequeña sigue hospitalizada pero está mejorando, el niño está resguardado en la Casa Hogar Alba Moreira de la colonia Mezquital.

Lo que le pasó Berenice es una historia que se repite constantemente en mujeres madres solteras, la gente juzga sin saber lo difícil que es seguir trabajando para darles una vida diga, la madre de estos dos pequeños dijo que la gente que la conoce sabe las ganas que le echa para sacar a sus hijos adelante.

HOY BUSCA RECUPERAR A SUS HIJOS.

"Me dijeron que no me los entregarían, esto que pasó fue un accidente, sí, a veces cuando estamos con ellos pueden ocurrir estas cosas, fue un error dejarlos solitos pero traté de hacer las compras lo más rápido que pude, he aprendido la lección", comentó.

Para ella ha sido muy difícil afrontar que sus hijos no están con ella y que una se encuentra en un hospital y el otro en una casa hogar, estos días se ha dividido prácticamente en dos, indicó que sus hijos son su prioridad y pidió a la Pronnif una oportunidad de enmendar su error.

En la Pronnif ya le pidieron una familia de apoyo, ella presentó a su tía quien está con disponibilidad para estar al pendiente de los pequeños mientras la madre es investigada o canalizada a las instancias que la dependencia crea conveniente.