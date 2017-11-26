“No tatuajes”, detona queja de discriminación

Una oferta de empleo en redes sociales, desató una oleada de críticas luego que entre los requisitos se estableció que el aspirante no tenga tatuajes, lo que se consideró como una forma de discriminación laboral.

En la publicación de “Bufalo´s” mencionó que se solicitan estudiantes para campaña publicitaria de descuento con una edad de 17 a 22 años y con buena imagen, se ofrecen 350 pesos por medio turno, con facilidad de palabra, pero sin tatuajes.

La última frase en mención fue condenada por los monclovenses, quienes exigen que no haya discriminación a las personas por tener tatuajes independientemente si son visibles o no.

Manuel Pérez es un joven que asintió tener tatuajes y aún con ellos no ha tenido objeción en grandes empresas de Monclova como Gunderson, HFI, Nemak para formar parte de sus empleados.

Por ello destacó la discriminación que está haciendo este negocio, que por muy pequeño que sea debe de ser castigado por las autoridades de Derechos Humanos.

“El hecho de que esté tatuado no me hace diferente persona, no porque sea un chico tatuado me hace drogadicto o pandillero al contrario, me gano la vida como cualquier ciudadano”, comentó Manuel Pérez.

Ante la exhibición de este discriminativo mensaje, la población comenzó a opinar argumentando que ni siquiera para donar sangre se pide como requisito no portar tatuajes; invitaron a la comunidad a denunciar al establecimiento pues ni las empresas grandes o medianas en la ciudad discriminan así a la sociedad.