"No voten por TRUMP" Mario Dante Galindo

El líder empresarial Mario Dante Galindo hizo un llamado urgente a los mexicanos que residen en Estados Unidos para que no voten por Donald Trump en las próximas elecciones.

"No voten por Donald Trump", indicó Galindo, considerando que el candidato republicano representa una amenaza para México y para los trabajos de los latinoamericanos en Estados Unidos.

"Es una amenaza para México, pero más para esas empresas que ya han sido productivas y que son productivas y que pretenden invertir en Coahuila", mencionó Galindo, destacando la preocupación que existe entre los empresarios.

Las empresas están a la espera de lo que suceda en las elecciones de noviembre. Galindo invitó a los paisanos a razonar su voto y pensar en el impacto que podría tener en sus familiares que viven en México y trabajan con empresas americanas.

"Yo les hablo a los paisanos que viven en Estados Unidos, no les digo por quién voten, sino por quién no voten. Trump representa un peligro para México y para los trabajos de parientes que tienen en Estados Unidos, latinos que pueden votar. Razonen su voto porque este voto nos pega en México, hay que pensar en nuestros familiares que están en México y que tienen trabajo con empresas americanas. No votar por Trump y les dejo a su criterio por quién sí votar."

La declaración de Galindo surge después de que Donald Trump lanzara una amenaza contra Coahuila durante un encuentro con productores agrícolas en Pensilvania. Trump señaló que buscaría aplicar aranceles del 200% a empresas como John Deere, que tiene plantas en Saltillo, Ramos Arizpe y Torreón, si continúan produciendo en México.

"John Deere tiene que entender que si fabrica en México, tendrá que pagar un precio muy alto por vender sus productos en Estados Unidos", afirmó Trump.