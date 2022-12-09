‘Nunca dijimos que el aguinaldo está en duda’

“Nosotros nunca hemos dicho que el pago del aguinaldo está en duda, al contrario, esperamos que llegue la derrama económica”, externó Arturo Valdés Pérez presidente de la Cámara Nacional del Comercio (CANACO) en Monclova.

Los comentarios que ha realizado el líder empresarial desataron inconformidades entre los dirigentes de los sindicatos de la Sección 147 y Sección 288 de Altos Hornos de México, quienes le pidieron que dejara de involucrarse y no crear preocupación entre la base trabajadora.

Arturo Valdés Pérez presidente de la Canaco, externó que no afirmó que el pago de aguinaldos no se llevaría a cabo, cuando fueron los mismos directivos los que dieron a conocer el aplazo del monto para la próxima semana.

“Lo que queremos es que les entreguen los aguinaldos, pues como comerciantes estamos a la espera de la derrama económica y estamos rogando que se dé, desconozco porque están inconformes”.

Señaló que están a favor y es una obligación que tiene el patrón de pagar la prestación a los obreros de Altos Hornos de México, y siempre han estado con los trabajadores y sus familias, dando apoyo durante la crisis financiera que vive la empresa.

“Al contrario, estamos con ellos para que se les entregue y se les de la confianza, para eso los directivos tienen que salir y darles la cara a ellos, nosotros no tenemos nada que ver en eso y nosotros nunca hemos dicho que el pago está en duda”.