Obreros de AHMSA se rebelan: cierran accesos y exigen transparencia del síndico

Monclova, Coah.- La tensión en Altos Hornos de México (AHMSA) escaló este jueves luego de que un grupo de obreros tomara la decisión de cerrar de manera indefinida el acceso a la puerta tres de la planta. El motivo: la opacidad con la que el síndico Víctor Manuel Aguilera ha manejado el proceso concursal, especialmente tras revelarse que existe una lista secreta de trabajadores reconocidos que no ha sido publicada ni notificada legalmente a los empleados.

“Esto ya no es el actuar de un síndico, esto es la transparencia del cínico, porque no le puedo llamar síndico”, declaró con firmeza Hervey Valenzuela, uno de los líderes obreros. “Absolutamente nadie entra y nadie sale por aquí. Si no hay transparencia de su parte, ¿por qué nosotros vamos a seguir permitiendo que entren a estar dos o tres horas, mientras ellos sí siguen cobrando su dinero?”, cuestionó ante sus compañeros.

La molestia se ha intensificado por el alto gasto reportado por el síndico, quien ha declarado que se requieren 30 millones de pesos mensuales para la operación. “Eso es una mentira. Nadie está dando mantenimiento real, nadie está operando nada. Solo entran, están un rato y se van. ¿Y por eso ganan sueldos inflados?”, denunció Valenzuela, visiblemente indignado.

Además, reveló un caso que ha encendido aún más la rabia obrera: Roberto Acosta, integrante del equipo del síndico, presuntamente recibe un salario mensual de 150 mil pesos, más un bono de 50 mil. “Le pregunté directamente: ¿qué hacen en esa oficina? No hacen nada. Ni siquiera los toman en cuenta para decisiones importantes. Todo se mueve desde la simulación”, sostuvo.

La protesta marca un nuevo capítulo en la lucha de los trabajadores de AHMSA, que exigen ser tratados con dignidad y justicia. Para ellos, la paciencia se agotó. Ahora, el reclamo es claro: transparencia, justicia laboral y freno a los privilegios de unos cuantos mientras la base obrera sigue siendo ignorada y excluida.