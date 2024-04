Obreros decidirán si liberan accesos.

"Los trabajadores serán los que tomarán la decisión de liberar los accesos", así lo mencionó Alfredo Reyna Saavedra, representante de los obreros que mantienen el bloqueo de accesos de la empresa, quien destacó la importancia de que acudan el personal a la reunión que se tendrá el próximo viernes.

Mencionó que la decisión no la tomarán unos cuantos, sino que será la mayoría de la gente que este presente en la reunión, en donde se están convocando a trabajadores de Planta 1 y 2, gente de confianza y ex trabajadores, a quienes se les adeuda su terminación.

Externó que ellos se mantienen firmes en el movimiento, ante la falta de garantías para los trabajadores, ya que los representantes de Gobierno Federal no han dado a conocer quienes son los inversionistas y tampoco se ha asegurado que una vez que venza el plazo de 3 meses entrarán los mismos.

"Todo sigue igual, no hablan de quienes son los inversionistas, no quieren decir quienes son, solo dicen que los inversionistas quieren conocer lo que se le debe al SAT, pero tampoco hay garantía de que los inversionistas entren".

Reyna Saavedra indicó que no quieren ser señalados de que por su culpa o por culpa de unos cuantos no se reactiva la empresa, o se va a quiebra, por lo que serán los trabajadores los que tomen una decisión durante la reunión.

"Hay gente que sí está conforme y otra gente que no, porque como te digo, ya lo hacen por humanidad, pero cuando no hay ninguna garantía la gente duda y tiene razón. ¿Cuántas veces hemos estado en esta circunstancia y no se hace nada bueno para los trabajadores?", indicó.