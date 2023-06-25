Obreros piden apoyo a STPS

Trabajadores de la Sección 147 solicitaron el apoyo a la Secretaría del Trabajo a nivel federal su intervención en el tema de Altos Hornos de México y se solucione el problema de los pagos pendientes.

Durante esta semana, obreros de la Planta Uno de AHMSA acudieron a la ciudad de Sabinas en donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Secretaría del Trabajo para pedir su apoyo en el conflicto de la empresa.

Y es que conforme pasa el tiempo, la situación de la empresa acerera se complica y cada vez se retrasa más el pago de los trabajadores, que ya suman 7 semanas atrasadas en cuanto a la nómina, además de otras prestaciones.

El retraso en los pagos ha generado inconformidad entre la base obrera, por lo que incluso se plantea la posibilidad de acudir a la Ciudad de México para exponer el caso al Presidente de la República.

Sin embargo, antes de acudir a Palacio Nacional, un grupo de obreros acudió a las oficinas de la Secretaría del Trabajo ubicada en Sabinas para pedir que intervenga en el conflicto y brinde una solución.

Señalaron que ya son 6 meses desde que inició el conflicto en AHMSA, incumpliendo con el pago de salarios y hasta el momento no ha intervenido la autoridad laboral para garantizar se respeten los derechos de los obreros.