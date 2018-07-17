Ocultan bullying a niño de primero

La Directora de primaria Evangelina Lozano ubicada en Colinas de Santiago, ocultó un caso de bullying a un niño de primer grado y debido a que la madre decidió cambiarlo de escuela, la Pronnif dio por terminada la denuncia de los padres de familia.

Cabe señalar que previo a vacaciones, en este plantel, se suscitaron hechos de acoso escolar dentro del aula de primer grado, el niño Santiago Gabriel González Campos, de seis años de edad, fue agredido por uno de sus compañeritos, quien le arrancó parte del cabello.

La titular de Soplando Vidas, Alma Pérez López informó que el caso fue denunciado por la propia madre del menor Santiago, y quien detalló los hechos, al grado de que Santiago no le interese entrar de nueva cuenta a clases, ni le anima el hecho de que le comprarán útiles escolares.

El niño Santiago Gabriel, fue agredido por un compañero de clases, quien le arrancó gran parte de su cabello.

Un mes antes de que finalizara el periodo escolar 2017-2018, Santiago Gabriel cambiaba su actitud luego de regresar de clases, siempre se tomaba del cabello y su mirada era cabizbaja y no quería salir del cuarto.

Un día que salió de bañarse en una alberca y al mojarse el cabello, su madre notó que una parte en su cabeza no tenía pelo, por lo que cuestionó al menor, el niño temeroso no quería comunicar a su madre lo que había sucedido pues temía que lo fuera a reprender, sin embargo logró contar la verdad y señaló que uno de sus compañeritos, quien siempre lo acosaba, fue el que le jaló el cabello de la frente y se lo arrancó.

La madre de Santiago Gabriel acudió con la Directora de la escuela Evangelina Lozano y le informa delo sucedido, pero la directora asegura que “son cosas de niños”.

Ante la pasividad de la Directora, la madre de Santiago decide sacar al pequeño del plantel y lo cambia de escuela, para ello tiene que darlo de baja y realizar una carta tanto ella como la directora, a lo que esta última relata “por cambio de domicilio” y no que el pequeño se va de la institución por acoso escolar (bullying).

Cabe mencionar que el pequeño Santiago Gabriel no ha sido atendido psicológicamente, pues en el IMSS no se le ha podido dar una cita.

“La madre del menor se encuentra desilusionada de las autoridades porque no pudieron ayudarla, sin embargo en Soplando Vidas, contamos con psicólogos y atención jurídica y viéndolo yo y consultándolo con algunos abogados, me dicen que sí hay mucho qué hacer y que se va directamente a la directora porque está cooperando para que el bullying sea permitido en su escuela”, mencionó.

“Nos recomendaron ir ante Secretaría de Educación para nosotros denunciar lo que pasó, la mamá de Santiago está abierta a denunciar y cooperar en lo que pidan”.

Finalmente exhortó a madres de familia que tienen a sus hijos que cursarán este nuevo ciclo escolar a segundo año, para que denuncien si sus hijos han sufrido de este tipo de acoso y que no se permita que continúe haciendo daños a otros alumnos.