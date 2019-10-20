Oferta SNE vacantes

Ante la salida de trabajadores de diferentes empresas de la región, debido a la contracción del mercado internacional, el Servicio Nacional del Empleo (SNE) señala que se cuentan con oportunidades para que las personas que se han quedado desempleadas obtengan otro trabajo.

Edna Miroslava Heredia Alarcón, señaló que la situación que se ha presentado durante las últimas semanas en la región Centro, no ha impactado en el número de solicitantes que acuden a la dependencia.

El número de personas que acuden en busca de un empleo se mantiene estable, así como tampoco se ha reducido el número de vacantes que ofrecen las empresas de la localidad en sus diferentes áreas.

La coordinadora regional del SNE, mencionó que dentro de la dependencia se cuentan con opciones para las personas que se han visto afectadas por los recortes de personal, ya que se tienen alrededor de 690 vacantes en la bolsa de trabajo.

Así mismo señaló que se están llevando a cabo Jornadas del Empleo como la que se realizó este viernes, en donde se incluyen las empresas ofertando sus vacantes, con sueldos que van desde los 4 o 5 mil pesos mensuales hasta los 20 mil.

“Si contamos con opciones para las personas que se han visto afectadas y hay empresas que mantienen abierta la contratación, por lo que invitamos a la gente que está en busca de un empleo, para que acuda a la dependencia y se les den a conocer las opciones de empleo que tenemos”.

Mencionó que además se cuenta con la opción de que las personas accedan al programa de Fomento al Autoempleo, a través de la cual, la dependencia apoya a la población con equipo para que inicien un negocio.