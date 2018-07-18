Ofertan 225 vacantes

Decenas de personas acudieron a la jornada realizada en por el Servicio Nacional del Empleo, en el que se ofertaron 225 vacantes por parte de cuatro empresas de la región.

Desde las 9:00 de la mañana jóvenes y adultos acudieron a los módulos de empresas como Cimaco, Sil Fabricaciones, Fasemex y Grupo Industrial Kamar, estas empresas ofrecen prestaciones conforme a la ley pues de lo contrario no se pueden ofertar.

Ofertan empleo en la región.

Los empleos ofertados eran como contador público, auxiliar contable, ayudantes generales, soldadores, paileros, operadores quinta rueda, auxiliar de nómina entre otros.

Edna Miroslava Heredia Alarcón, titular del Servicio Nacional del Empleo en la región, mencionó que fue una buena oportunidad que se presentó y que muchas personas aprovecharon.

Dijo que para los últimos días de agosto o primeros de septiembre se realizará una feria de empleo, donde ofertarán a más de mil vacantes en todos los niveles ocupacionales con 30 empresas de la Región Centro, será en un lugar accesible probablemente en Casino Monclova.

Señaló que la feria se hace conforme a la demanda del sector productivo, actualmente se tienen 690 vacantes en bolsa de trabajo en todos los niveles, comentó que sí hay empleo en la región e invitó a la gente a estar al pendiente.