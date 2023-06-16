Ofertará Servicio Nacional del Empleo 450 vacantes

El Servicio Nacional del Empleo realizará el próximo 28 de junio una Feria del Empleo en Monclova, en la que se busca dar la oportunidad a trabajadores de AHMSA, familiares y a la población en general a conseguir una oportunidad laboral.

Edna Heredia Alarcón, Coordinadora Regional del SNE informó que a finales de este mes se estará realizando la actividad en la que se ofertarán cerca de 450 vacantes de diferentes empresas de la localidad.

Entre las empresas que participarán está Maxion Inmagusa, HFI, MetalPro, Alphabet, Steel Fabricaciones, Teksid, Trinity, Cimari, Jorabi, Polesa, Grupo Fox, el Cereso de Monclova y se ofertarán vacantes de policía, así como oportunidades de empleo temporal, para quienes así lo deseen.

La Feria del Empleo se realizará en las oficinas del SNE, por lo que se indicó que ya está disponible la liga para registrarse para agilizar el proceso, en ferias.empleo.gob.mx, donde obtendrán su folio.

Señaló que este evento es abierto a todo el público, e invita a los trabajadores de AHMSA que aprovechen para encontrar una oportunidad laboral alternativa en lo que se resuelve la situación de la empresa.

Informó que ya han acudido algunos trabajadores en busca de alguna oportunidad laboral, en donde se les ha vinculado con algunas empresas, en áreas como soldador, ayudante en general, técnico electricistas, por mencionar algunos.

Mencionó que se han acercado los obreros y se les estará apoyando para que obtengan un empleo que les permita solventar sus gastos en lo que mejora la situación de Altos Hornos de México.