Oficina canadiense se instalará en Monclova

La visita de los canadienses fue muy positiva, tanto que estarían ubicando una oficina en la ciudad y en menos de dos meses sería la apertura, esto es parte del resultado de la gira que el alcalde Alfredo Paredes López realizó junto con el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

La empresa dedicada a embarques y almacenamiento se instalará en dos meses.

Los canadienses que estuvieron la semana pasada en Monclova son del servicio de logística de transportación y buscan expandir una oficina de atención en Monclova con miras a generar operaciones con la Frontera en Estados Unidos a través del municipio de Piedras Negras y Eagle Pass.

Cesar Menchaca; regidor de Fomento Económico indicó que el alcalde Alfredo Paredes López busca constantemente generar inversiones, esta es una empresa sana que quieren generar empleos fuera de su país, que en este caso es Canadá.

“Tendremos una visita de ellos en cerca de 4 semanas, están interesados en conocer aspectos económicos, sociales, culturales de la ciudad, todo esto se los presentó el alcalde Alfredo Paredes cuando estuvo por allá y definitivamente estos aspectos les despertó el interés”, comentó.

Dijo que sería una oficina de atención, en menos de dos meses sería la apertura, habló sobre lo importante que es la relación entre municipios Montreal y Monclova para que se fortalezca, se crea un hermanamiento con esta ciudad que puede dar muchos beneficios culturales, gran intercambio de aspectos que puedan mejorar el posicionamiento de la ciudad a nivel internacional.

La oficina sería un enlace en donde manejaría operación en México, ya tienen más sucursales y otras ubicaciones alrededor del mundo, es una empresa trasnacional que le apuesta a Monclova.

Se enfocan en embarques, almacenamiento para importar y exportar mercancías, en la ciudad muchas empresas importan su materia prima de la República Mexicana y del Extranjero, aquí entrarían ellos.