Ofrece más incentivos empresa saltillense

Empresa de Saltillo ofrece más incentivos para convencer a la población de Monclova, Frontera y Castaños de irse a trabajar y mudarse, dejando sin mano de obra a la región centro y exponiendo a los trabajadores a que algo les ocurra en carretera.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eugenio Williamson Yribarren externó que todos los días salen camionetas de Castaños rumbo a la capital del Estado, llevándose a trabajadores a realizar tareas y regresándolos ese mismo día.

Es una operación que ya tiene tiempo realizándose, pero ahora circulan panfletos de la empresa Yanfeng, al cual ofrece bonos por fines de semana por tiempo extra, de mil 500 el sábado y 2 mil el domingo, libre de impuestos.

Son para los que llevan toda la semana viajando y como salario son 300 pesos diarios, así mismo ofrecen fondo de ahorro del 6 por ciento, aguinaldo de 21 días, vales de despensa 10 por ciento semanal, bono de puntualidad y asistencia, préstamos personales, transporte, entre otros beneficios.

“Debido a esto se tiene el temor de no tener fuerza laboral en la región centro cuando lleguen nuevas empresas, pues todo el mundo está huyendo de aquí por el mismo motivo, la crisis económica. Pero también hay riesgo para los trabajadores ya que todos los días salen y regresan por carretera, es mucho desgaste”.