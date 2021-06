Ofrece ´Profe´ asesorías gratis

Coahuila

Al notar que muchos alumnos no tenían la facilidad de conectarse, decidió poner un toldo, una mesa, los libros, sillas y dar clases en las calles.

El docente ayuda a los alumnos para que lleguen con más herramientas a la secundaria.

La educación dignifica a las personas, externó el profesor Oscar Alejandro Rangel Rivera, quien desde hace tres semanas acude a las colonias de Monclova para enseñar y aclarar dudas a niños de quinto y sexto de primaria.

Oscar lleva 10 años dedicándose a la docencia, tiene su base en la tarde en la escuela primaria Ramón Guevara y en la mañana atiende un interinato en la escuela Vicente Guerrero, pero al notar que muchos alumnos no tenían la facilidad de conectarse a clases en línea, decidió acercarse a las más colonias cercanas, llevando con él un toldo, una mesa, los libros, sillas y el recurso humano, su mente.

"Muchos padres perdieron su trabajo, es imposible como maestro el hacerme de la vista gorda a lo que está pasando, eso afecta a mi comunidad, a mi país y afecta a lo que yo soy, ser maestro"

Hace tres semanas empezó a ayudar los niños de la colonia Deportiva y Miravalle, resolviendo dudas sobre ejercicios o lecciones, al pasar los días, los padres de familia le preguntaban si daba clases privadas para sus otros hijos, no cobra por enseñar y a la segunda semana instaló un letrero para que todos los niños de quinto y sexto se acercaran.

"Si tengo la oportunidad, el tiempo y mis hijos como mi esposa me permiten, que mejor que hacer esta hermosa labor que es mi misión, el educar. Es lo que hago y me ayuda a mí, el trabajo dignifica, la educación dignifica la vida de las personas y yo no puedo perder la oportunidad de hacerlo".

Aunque se dedica a dar quinto y sexto de primaria, también domina los demás grados, imparte el contenido de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. Su pago es el ver la confianza de los niños cuando aprenden algo nuevo, el brillo de su mirada y la forma en que se desenvuelven.

"Agradezco mucho a los padres de familia, han sido todo un amor que me han depositado la confianza, hasta ahora que soy padre entiendo que el confiarle un día a mis hijos a otra persona, es muy complicado y eso lo valoro bastante".

Espera poder seguir apoyando a los alumnos de quinto y sexto hasta el 9 de julio para que lleguen a secundaria y no sea tanto el desfase cognitivo que tengan, que lleguen con más herramientas y seguridad en la pubertad.

"Es demasiado importante la educación y la escuela porque no solamente aprendemos contenidos, sino que nos ayuda a verbalizar y socializar. Esperemos que el proyecto vaya mejorando, luego del 9 de julio se integrará el profesor de educación especial Marcos".

Este viernes regresará a la colonia Miravalle a un costado de la escuela primaria, el próximo lunes estará en Colinas de Santiago y el miércoles acudirá a la colonia El Campanario, siempre con materiales desinfectados para evitar contagios por Covid-19.